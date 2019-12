Emir Félix juró como intendente y dio inicio a un nuevo mandato

Desempeñará este cargo por 4 años más y para ello se mostró confiado en poder trabajar en consenso con el gobierno provincial y nacional.

En su discurso, Félix aseguró que permanentemente pide a sus funcionarios, “allegados a los problemas más difíciles, nuestras aéreas de derechos, desarrollo social y delegaciones, que no pierdan la sensibilidad. El estar todos los días cerca de ese tipo de problemas, muchas veces nos hace perder la sensibilidad. Les he pedido que no se convierta en parte del paisaje, que encontremos soluciones rápidas y eso es muy complejo cuando se está solo”.

Más adelante manifestó que anhela “fervientemente que la macroeconomía mejore de la mano del nuevo presidente y que podamos articular mucho mejor con el nuevo gobernador, que se comprometió a eso y al que le agradezco haberme visitado hace poco, para ponerse a disposición, para poder articular medidas necesarias entre la provincia, el municipio y la Nación”

Finalmente, Félix se refirió a las retenciones implementas por el nuevo gobierno nacional. Y dijo al respecto “agradezco que el Presidente haya tenido en cuanta el problema de nuestra economía regional”.