Embarazo y parto en la pandemia: recomendaciones de un especialista

En diálogo con María Blanca de la Riega de Radio Nacional Resistencia, el doctor Juan A. Diacoluca, cirujano general y ginecólogo del sanatorio Antártida de esta capital se refirió a los protocolos adoptados en las instituciones privadas referidas a la atención de embarazadas: “lo importante es llevarles tranquilidad y explicarles que el embarazo no es un factor de riesgo para el bebé. La mamá debe cuidarse como todo el mundo, pero no porque el embarazo sea un factor adicional y agravante de riesgo de contagio. La transmisión del COVID-19 no es vertical, es decir que la mamá puede estar contagiada pero su bebé, mientras esté en el vientre materno no corre peligro, pero sí puede pasar cuando nace, es decir que es un contagio denominado ‘horizontal’. La mujer no está enferma, está embarazada”, indicó.

El profesional detalló las nuevas formas de atención que se dispusieron desde el momento en que se desató la pandemia: “cambiamos nuestra forma de trabajar porque si bien nosotros somos un sanatorio materno infantil, también tenemos enfermos de otras patologías y hay mucho personal. Una de las principales preocupaciones que tuvimos fue la manera de evitar el conglomerado de personas en las salas de espera y entonces decidimos que durante las 24 horas funcione un sólo consultorio en las especialidades de ginecología, pediatría y clínica general, en el que rota un médico cada dos horas y de esa manera logramos el objetivo porque, como máximo, tenemos cinco o seis pacientes en forma simultánea y con el distanciamiento social correspondiente. También quiero remarcar que cada uno de ellos solamente puede estar con el acompañante que sea estrictamente imprescindible, y por supuesto con la aplicación de todas las medidas de bioseguridad. Es un trabajo diario y permanente”, señaló.

El especialista destacó: “por suerte en nuestro sanatorio no tuvimos ningún caso de embarazada con COVID-19, pero a quienes ya están en proceso de parto, las tratamos como si fueran un caso positivo de coronavirus y tanto el personal como el equipamiento están preparados para atenderla”.

Al referirse a la posibilidad de efectuar, a pedido de la mujer, un parto domiciliario, Diacoluca expresó: “creo que no es lo más aconsejable. Hay que dejarles bien en claro a todas las embarazadas que el parto no es un juego y que piensen que siempre un trabajo de parto va a ser un ‘libro de cuentos’. El parto debe ser efectuado en un lugar que esté preparado para cualquier emergencia, lo ideal es que sea en un lugar que tenga neonatología. Puede respetarse el deseo de la paciente de tener un parto en su casa, pero hay situaciones en que no es posible, y como profesional sugiero que estén dadas todas las medidas para afrontar cualquier eventualidad”, dijo, y recomendó: “en esta situación de pandemia lo ideal sería que hasta la semana 34 todas las embarazadas realicen desde su hogares los controles indicados por los médicos y que recién desde esa semana concurra al consultorio, porque aunque sea riesgoso, no queda otra”, indicó.

El doctor valoró la posibilidad de utilizar las herramientas tecnológicas que permiten consultas virtuales: “si bien no es lo ideal ayudan sobre todo a llevar tranquilidad, pero hay que tener extrema precaución en su uso porque muchas veces podría llevar al profesional a tomar una decisión que no es la mejor”, finalizó.