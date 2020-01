El ex ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Donato Spaccavento, aseguró que el Gobierno “ya está encarando otra política” en Salud “para poner la salud pública argentina en los primeros niveles de calidad y referencia del mundo”. A su vez, en diálogo con Nacional, el ex funcionario criticó la gestión en el área durante los últimos cuatro años y afirmó que estuvo en manos de “gente irresponsable que no valoró la salud”.