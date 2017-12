Ella soñaba con ser escritora y logró cumplir su sueño a pesar de todo

María Etcheber nació hace 32 años en Tandil y desde chiquita soñó con ser escritora.

El síndrome de Down con el que nació, no fue impedimento para que estudiara, buscara superarse día a día y lograra, al día de hoy, publicar no uno sino tres libros.

De visita en el estudio de Radio Nacional, junto a su tía y su primo, María nos habla de su historia y de sus libros, uno de los cuales comienza así:

“Busca tu felicidad, inténtalo mientras puedas, es algo maravilloso que le da emoción a tu alma, y cuando la encuentres no la podrás contar con palabras sólo disfrútala”.

También llamamos a Adriana Facio, ella es locutora, tiene un programa en AM 1180 de Tandil y es la que presenta oficialmente a María cuando sale de gira a presentar sus libros.

Y para regalarle a María una enorme sorpresa, llamamos a su mamá, Beatriz, quien con sus palabras logró emocionar a todos los integrantes del programa.