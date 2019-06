El vocero de la JEP defiende la posición de Edmundo Jiménez

Sorprendió en el ambiente político la decisión del ministro público fiscal Edmundo Jiménez de renunciar a la Junta Electoral Provincial (JEP), quien adujo que el motivo fue “violencia moral” a partir de las expresiones y denuncias realizadas por el legislador José María Canelada y la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. “Pidió la recusación porque había sido recusado por un legislador, pero fundamentalmente por el discurso que vino acompañando este pedido. Es un discurso muy violento, muy fuerte, con acusaciones muy atrevidas y pasadas de tono, que el ministro consideró en un momento que era violencia moral y que no se podía someter a esto. Lo mismo ocurrió con una candidata, que también tuvo un discurso público respecto de esta situación y acusaciones personales hacia el ministro, que él no estaba dispuesto a recibir. Por eso él pidió la excusación, y la aceptación por parte de la Junta no tiene nada que ver con el trabajo impecable que él realizó”, comentó Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral de Tucumán.