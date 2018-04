Miguel Vilanova, antes conocido como Botafogo, fue la figura destacada por Bobby Flores para iniciar Mirá lo que te traje. Para Héctor Larrea fue la versión de All of me por Count Basie y arreglos de Quincy Jones. Además, Paul McCartney, Eric Clapton, Ray Charles y más artistas, para otro atractivo duelo entre Larrea&Flores, conocedores de la buena música y de grandes historias.