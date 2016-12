Por su parte, Adrián Iribarren, titular de Defensa Civil de Río Negro, relató que afortunadamente las perspectivas de hoy son totalmente distintas a las de ayer cuando “se vivieron momentos de tensión”.

Dijo que a las 6.30 de la mañana finalizó la recorrida por todo el perímetro. “A las 3 de la madrugada se pudo cercar el fuego y luego con la humedad y el rocío se sofocó”, afirmó.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2016/12/22112917/Viedma-adrian-iribarren-22-12-16.mp3

No obstante, dijo que “el viento empuja algunos focos que quedaron dentro de lo quemado” por lo que consideró que “se podría decir que está circunscripto y controlado” pero “hasta que no esté frío no está muerto”.

Adjudicó la rápida propagación del fuego a la gran cantidad de combustible, por la existencia de mucha materia orgánica. “Los campos de la zona son campos de invernada, el pasto está más crecido”, sostuvo y detalló que “todo comenzó con una tormenta seca que afectó toda la franja desde Guardia Mitre hasta El Cóndor en la que se generaron 13 focos en la provincia y el principal en Viedma”.

Indicó que algunos focos todavía están activos y pidió a los vecinos limpiar las entradas a los campos y las casas, mantener las picadas y desmalezar los terrenos.

Además, recomendó un mejor uso de las redes sociales porque hubo muchos comentarios, pero a veces se corren cadenas y rumores sobre cosas que no están pasando. Por ejemplo, negó que haya explotado el gasoducto como se comentó ayer.

El fuego afectó entre 10 mil y 20 mil hectáreas. También cuantificó los costos que significa la reposición de los alambrados y postes y comparó esa enorme cifra con la exigua que demandaría hacer el mantenimiento de los campos.