El Vicegobernador Miguel Isa habló de todo

En visita a los estudios de LRA25 Nacional Tartagal, el Vicegobernador de la provincia de Salta, Miguel Isa hizo referencia a la actualidad de nuestro país, la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del BCRA, al paro nacional convocado para hoy. Isa recordó su paso por el club salteño de fútbol Juventud Antoniana, como así también hizo referencia a su candidatura a gobernador de la provincia en el año 2019. Asimismo, el vicegobernador hizo mención al acompañamiento que dio al ex gobernador de la provincia Roberto Romero, al actual Senador Nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero y al actual gobernador Juan Manuel Urtubey en su recorrido por la provincia, aunque admitió no conocerla en su totalidad.