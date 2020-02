El vicegobernador cordobés destacó el movimiento turístico en enero

Manuel Fernando Calvo, vicegobernador de la provincia de Córdoba, encabezó una conferencia de prensa para destacar la actividad de la provincia durante la temporada estival. El balance del mes de enero y los números de la temporada “son muy buenos no sólo en materia turística son también en lo cultural y deportivo para lo que va del año”, enfatizó el mandatario. El Festival de Peñas ya casi no dipone de entradas para las veladas con destacados artístas y no hay ninguna para la noche de cuarteto, según informó desde Villa María el programa Si nos dejan, presente en la conferencia de prensa de la 53º edición que comienza este viernes y se extenderá hasta el martes 11 de este mes.