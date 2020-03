El viaje de dos venezolanos que unirán Noruega y la Patagonia, pedaleando

El venezolano Argenis Franco pasó por San Rafael, en su viaje hacia el Perito Moreno

Argenis Franco es un joven venezolano de31 años, quien llegó a nuestro país con el objetivo de iniciar una nueva vida. En Buenos Aires se ganaba la vida como delivery, pero alguien robó la bicicleta con la que trabajaba.

“Estaba pasando por un momento un poquito triste de la vida. Me había mudado de un departamento a una residencia. Las cosas que había comprado, tuve que dejarlas en casas de amigos. Fue así que conocí a un amigo, de casualidad venezolano también. Me habían robado la bicicleta. Mi amigo me dijo; quédate tranquilo, no hacen falta tantas cosas para ser feliz. Él es muy desapegado de lo material y aunque en un momento no creí que ocurriera, me dio su bicicleta”.

El vehículo en cuestión tiene también una particular historia, porque este joven había viajado en ella desde Noruega hasta España, país en el que realizó uno de los Caminos de Santiago y la idea era llegar hasta el glaciar Perito Moreno, en la Patagonia Argentina. Pero al llegar a Buenos Aires decidió responder al llamado religioso e ingresó a un Seminario religioso en Brasil y le pidió a Argenis que concluyera el viaje y le prestó la bicileta.

“Mi amigo me vio tan triste, en ese estado de depresión o no sé cómo llamarlo y me dijo que preparara mis cosas, que me prestaba la bicicleta y me empujó a realizar este viaje, del que me dijo; te va a cambiar la vida. Me di cuenta de que hay mucha gente de buen corazón. Partí en viaje desde Capital, fui pasando por Luján, Mercedes y otros tantos pueblitos, preguntándome cómo haría para dormir. Pero siempre hay familias que me ayudan o lo hacen los Bomberos Voluintarios.

Argenis recorre entre 70 y 100 por día y actualmente está en Malargüe.

No tiene un tiempo establecido para llegar, se toma el tiempo necesario para conocer cada lugar que visita o bien depende de la generosidad de la comunidad a la que llega.