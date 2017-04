“El vestuario de Boca es bueno y los juigadores están unidos”,afirmó Guillermo

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó hoy que el vestuario “es bueno” y los jugadores “están unidos” tras la reunión que tuvieron los futbolistas en la previa al partido del domingo próximo ante Atlético de Rafaela, correspondiente a la 21era. fecha de Primera División.

“El vestuario es bueno: los jugadores son grandes personas, están unidos y una reunión como la de ayer es positiva para continuar logrando cosas”, aseguró el ‘Mellizo’ en la conferencia de prensa cuando se le consultó sobre su opinión acerca del cónclave que mantuvieron sus dirigidos en la tarde de ayer.

Allí, los futbolistas conversaron durante 50 minutos de estar más concentrados y juntos para salir campeones, según le confiaron a Télam.

“En un torneo largo como el actual, cualquiera que tenga una puntuación cercana a la nuestra tiene posibilidades de pelear el título. No esperemos que se defina antes del final, pasó la última vez en el torneo de 30 equipos, cuando Boca salió campeón a una fecha del cierre”, apuntó.

Por otro lado, el director técnico no confirmó el once inicial aunque por el táctico que paró en el entrenamiento es probable que el mediocampista Fernando Zuqui ingrese por Nazareno Solís.

Y comentó: “Fernando es un futbolista que puede aportar en el mediocampo y ataque por la banda derecha aunque no modificaremos el esquema habitual (4-3-3). Está dentro de las opciones como Junior (Benítez)”.

Boca hizo una práctica donde se vio la siguiente formación: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, William Barrios y Rodrigo Bentancur; Fernando Zuqui, Darío Benedetto y Cristian Pavón.

Además, el DT adelantó que Fernando Gago, quien sufrió un desgarro recto anterior derecho, regresará al trabajo el próximo martes y estará ante Arsenal de Sarandí el otro fin de semana.

Sin embargo, ante los tiempos de Ricardo Centurión (esguince grado 2 de ligamento colateral medial rodilla izquierda) se mostró cauteloso y avisó: “Dependerá del dolor que siente, primero tiene 21 días para recuperarse y comenzar luego los trabajos de kinesiología”.

Finalmente, el ‘Mellizo’ bancó al chico Cristian Pavón, que falló una insólita jugada ante Patronato de Paraná (1-1) el pasado domingo y sostuvo que es complicado “decidir en un segundo”.

“Solamente recuerdo que Diego Latorre contaba con esa inteligencia para tomarse un tiempo más dentro del área, donde todo sucede muy rápido. En mi caso, no sé qué hubiera hecho”, remató.

En otro orden, los concentrados son Axel Werner y Agustín Rossi (arqueros); Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde, Lisandro Magallán, Fernando Tobio, Jonathan Silva, Leonardo Jara y Frank Fabra (defensores); Pablo Pérez, William Barrios, Fernando Zuqui y Rodrigo Bentancur (volantes); Nazareno Solís, Junior Benítez, Darío Benedetto, Cristian Pavón y Walter Bou (delanteros).

El plantel regresará mañana a los entrenamientos y luego almorzarán en Casa Amarilla para posteriormente viajar en el vuelo chárter desde Aeroparque hacia Sunchales, donde se tomarán un micro hasta Rafaela.