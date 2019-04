El Vacunatorio cuenta con dosis de vacuna Menveo, Antimeningococo

La Licenciada Gladys Marín, responsable del Vacunatorio Central confirmó que han llegado vacunas Menveo, destinadas a chiquitos de 3, 5 y 15 meses de edad.

Marín aseguró que “el día miércoles, junto con la antigripal, nos enviaron una partida de vacuna Menveo, que no es mucha la cantidad, pero todas las mamás que han estado viviendo, con niños de 3, 5 y 15 meses, que no recibieron la vacuna del Meningococo, porque no alcanzó, en este momento tenemos, pero no deberían demorarse mucho porque la partida es pequeña y no sé si la próxima semana volverán a mandar o si habrá demoras”.

En relación a la vacuna contra fiebre amarilla, que se aplica a personas que tengan pensado viajar a destinos con riesgos de contraer la enfermedad, como por ejemplo algunas ciudades de Brasil, recordó que se requiere la presentación del documento de identidad, para evitar que la misma persona se inocule más de una vez y la misma deberá hacerse con un período de al menos 30 días previo al viaje. Para ello hay que solicitar turno con anticipación.