El “Trinche” Carlovich, leyenda del fútbol rosarino y admirado por Maradona

Esta semana se conoció la triste noticia de la muerte de Tomás Felipe Carlovich, asesinado en un violento asalto. En Todo con afecto, el periodista y escritor Daniel Console, autor del El séptimo era duende, un libro dedicado al “Trinche”, recordó al ex futbolista y habló de su admiración por una de las leyendas del fútbol argentino.

Hay pocas imágenes de su trayectoria como futbolista, pero quienes lo vieron dicen que fue de los mejores. Una combinación de Fernando Redondo y Juan Román Riquelme, el “Trinche” era un jugador raro, alto, grandote, pero con una rapidez mental inusitada. Todos recuerdan esa noche que deslumbró a más de 30.000 personas, cuando jugando para un combinado rosarino, en la cancha de Newell’s, “bailó” a la Selección Argentina que se preparaba para disputar el Mundial de Alemania Federal 1974.

“Se dice que en ese partido fue la única vez que se abrazaron los hinchas de Newell’s Old Boys y Rosario Central, por la actuación de Carlovich”, cuenta Console.

Esa noche, el “Trinche” fue sustituido en el entretiempo. Algunos dicen que se fue caminando por las calles de Rosario, con los botines bajo el brazo; otros cuentan que lo sacaron por la humillación que le estaba propinando a los futbolistas de la Selección; por último, hay otra versión que afirma que el “Trinche” simplemente estaba cansado.

De cualquier manera, Carlovich no miró el segundo tiempo.

“El “Trinche” tenía tres cosas en la vida, en los últimos tiempos: el seudónimo que tenía, que nunca se supo cómo nació, pero el único que lo podía llevar era él; después, el reconocimiento y el cariño de la gente; y, tercero, su bicicleta. Por una maldita bicicleta, alguien que seguramente lo conocía, pasó lo que pasó. No se puede creer que el final en la Tierra haya sido de esa manera. Una persona se puede ir, pero que al “Trinche” le quieran robar una bicicleta es algo que me golpea mucho”, expresa, emocionado, Console.

A pocos días de su fallecimiento, no hay una sola persona del mundo del fútbol que no lamente su partida. Una vez, Diego Maradona le dijo ‘Trinche, vos fuiste mejor que yo’. Hoy, el “Diez” también le dedicó un afectuoso mensaje de despedida.

“Fue una manera de poder decir todo lo que tenía adentro. La realidad es que cuando se le preguntaba por qué no llegó, la respuesta era esa. ¿Qué es llegar? Él hizo lo que quiso, el quería jugar a la pelota. Cuando le decían que era lo que más quería, el decía ’15 minutos, a cancha llena, disfrazarme de jugador y después irme”, cerró, entre lágrimas, Console.

“A veces no se da, no es porque uno no quiso”, explicó alguna vez Carlovich. ¡Hasta siempre, Trinche!