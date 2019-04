El transporte público de pasajeros no adhiere al paro

EL 1º DE MAYO NO HABRÁ SERVICIO

El secretario General de la Seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Carlos Dittler, indicó que no adhieren al paro nacional convocado para este martes 30 de abril por las dos CTA y el Sindicato de Camioneros. “En lo personal uno piensa que deberíamos adherir, porque ninguno de nosotros estamos contentos con la situación económica”, indicó. Mientras que el 1 de Mayo, Día del Trabajador, los choferes no trabajarán, como cada año, pero en esta oportunidad aducen no concurrirán al puesto laboral en reclamo al impuesto de las ganancias.