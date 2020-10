El trabajo de Juliana Miller, más allá de la vendimia

La reina departamental de la Vendimia, Juliana Miller realiza un trabajo especial en un año particular, debido a la pandemia

En diálogo con LV4 Nacional San Rafael, comentó que junto con un gran equipo, colaboran en el Call Center del Observatorio COVID en nuestro Departamento, ayudando a la gente a identificar sus contactos estrechos.

Miller recordó que en general las reinas vendimiales habitualmente se abocan a tareas relacionadas a lo turístico y lo social, dos de los sectores más afectados actualmente.

“Pero en esta situación debimos orientarnos hacia otras áreas. Nos abocamos a proyectos vinculados con la virtualidad y principalmente la concientización de lo que tiene que ver con la salud. Junto a mis compañeras estamos trabajando en el Observatorio COVID del municipio y lo que hacemos es poder asistir a los contactos estrechos de quienes dan. Lo ideal es contar con la colaboración de los entrevistados para poder prevenir y seguir acompañando a quienes puedan resultar casos sospechosos, pero a veces nos cuesta contar con esa participación. Creo que si todos ponemos un grano de arena, podemos ayudar a prevenir contagios” -indicó Miller.

Como no podía ser de otra manera, la soberana vendimial de San Rafael hizo referencia a la situación sobre la próxima fiesta departamental, confirmando que aún no existe una comunicación oficial que determine precisiones sobre la concreción o no de la próxima Vendimia, puntualizando que “es difícil poder imaginar en la fiesta de la vendimia en medio de esta crisis, pero no desestimo que muchas personas trabajan de vendimia. Yo voy a aceptar lo que se decida que se haga, siempre y cuando no se afecte la salud y la integridad de las personas. Creo que habría que hacer un balance costo-beneficios y analizar si realmente conviene realizar una fiesta en estos tiempos, y si la ganancia es considerable yo pensaba poder destinar los fondos a los sectores más afectados por la pandemia o a la salud, que hace mucha falta” -expresó la Reina de San Rafael.