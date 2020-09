El testimonio de la mamá de Fabián Basulado, tras la captura del homicida

“Cuando llegué había mucha gente y mi hijo estaba tapado con bolsas de harina. Les dije que ni a los animales se les hace eso. Lo destapé, lo alcé y estaba tibio todavía. Me preguntaba dónde tenía el tiro y al acomodarle el pelo, que tenía medianamente largo, al tocar su nuca, se me terminó la vida”.

“Cada uno vive el dolor a su manera. El pidió perdón y dijo que no quería matar al niño. Han sido años de lucha que tuvimos que soportar. Yo he puesto lo mejor de mí, pero parte de mida se fue con él. Tengo otros 4 hijos y 9 nietos, que son la razón de seguir adelante día a día, y ahora he puesto un merendero con su nombre y veo a Fabio en la cara de cada chico que viene a buscar la merienda, pero para mí no es fácil”.