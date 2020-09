El testimonio de Gonzalo Herrera, medico que está en el 8° día de recuperación

El Dr. Gonzalo Herrera, quien está transitando su recuperación de Covid 19 dijo haber atravesado el proceso con síntomas leves y sin mayores complicaciones, no obstante destacó la importancia de extremar los cuidados, debido a que puede haber quienes, teniendo algunas vulnerabilidades pueden padecer síntomas graves e incluso morir.

En diálogo con LV4 Nacional San Rafael, el pediatra mencionó: “tengo colegas y gente conocida que no la pasó tan bien y la está luchando, por lo que hay que cuidarse y cuidar del contagio a los adultos mayores, quienes pueden generar la enfermedad de forma más grave, más abrupta y con más riesgo de mortalidad”.

Respecto del contagio mencionó que en su caso se dio a través de una compañera de trabajo, pese a haber respetado los protocolos. Por lo que apenas supo que esa persona había dado positivo, se autoaisló, evitando más contagios en profesionales de la salud.

“La enfermedad se dio con un cuadro febril leve y decaimiento. En principio fue un cimbronazo, pero lo afronté con tranquilidad y paciencia, me quedé en reposo, con actitud positiva y pensando que me había preparado para esta situación y hoy ya estoy en el 8° día de recuperación y gracias a Dios voy evolucionando. Pero esto no quiere decir que para todos sea igual. Hay lamentablemente casos de gente que se está agravando, muchos de los que están en terapia intensiva son adultos jóvenes y son a quienes les quedan mayor morbimortalidad”.

El profesional sugirió que al notar síntomas compatibles con los que genera el Covid, se adopten hábitos saludables de alimentación, consumir antioxidantes y hacer actividad física y deportes, además de armar un protocolo que ayude a cumplir los días de aislamiento, consultar permanentemente con el médico a cargo y avisar en caso de sentir que el cuadro se agrava.

Respecto de lo que sucede luego de haber cursado la enfermedad, explicó que no se alcanza una inmunidad permanente.

“Si bien se genera a nivel físico un nivel de anticuerpos que durante un tiempo corto, unos meses, podes volver a enfermar, aunque se está viendo que los casos no son tan severos. Y respecto de la vacuna, es utópico todavía, no sabemos qué va a ocurrir ni cuándo van a llegar. Pero insisto en que lo mejor es cuidarse cada uno”- concluyó Herrera.