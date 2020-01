El teatro después del neoliberalismo: tarifazos y 29% menos de espectadores

El productor teatral, Carlos Rottemberg, contó cómo atravesó estos cuatro años de macrismo y la subsistencia de una industria que sostiene a cientos de familias y trabajadores.

“Desde el punto de vista de la oferta teatral, faltaríamos a la verdad si dijéramos que hubo un retroceso. Fueron temporadas que mantuvieron y siguen manteniendo un nivel artístico que sigue distinguiendo teatralmente a la Argentina del mundo”, señaló, en diálogo con Verano 2020.

Por el contrario, Rottemberg puso el foco del problema en la concurrencia. “En todas estas actividades, si bien nosotros, como profesionales de este medio, vamos a defender el hecho vivo del teatro, necesitamos la mayor holgura posible en el bolsillo hogareño, en nuestro cliente que es la clase media. Se sintió fundamentalmente a partir de abril del 2016, con el primer tarifazo. El problema de las tarifas no era cuánto le subía al teatro, sino cuánto impactaba en el consumo familiar, porque quedaba de lado al no ser una prioridad”

Con perspectiva al futuro, Rottemberg manifestó su esperanza y dijo que nunca se sintió decepcionado por el gobierno de Cambiemos porque nunca creyó en ese proyecto. “Yo soy optimista porque no fui pesimista de los cuatro años anteriores porque no tengo derecho a haber sido decepcionado con el gobierno anterior, porque se decepciona aquel que creyó y lo apoyó con su voto, no fue mi caso. Pertenezco a aquel grupo que no cree que ese proyecto nos hacía bien a los argentinos”, sostuvo.

“No me va mejor, pero me siento mejor”, cerró.