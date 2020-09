El Tantanacuy recaudó casi 200 mil pesos para el hospital

En diálogo con “La Juntada” de Ricardo Tolaba, el músico quiaqueño Victor “Toto” Valle, informó a la comunidad sobre el resultado final de la recaudación del festival solidario “Tantanacuy virtual” que se transmitió desde las instalaciones de nuestra emisora. Valle agradeció a todos y todas las que colaboraron y dijo: “gracias a la solidaridad de toda la gente de acá de La Quiaca, de toda Argentina y también de Europa, porque desde Europa hemos recibido donaciones y estoy muy contento muy satisfecho por todo y siempre agradecido a toda la gente, agradecido con usted Ricardo, con los chicos que han estado arreglando los cables; a todos porque todos pusimos el esfuerzo.

DESCARGAR

También a las personas que hicieron los videos son grandes profesionales y especialmente a todos los músicos: Pata Iraola, Gonchy, Beatriz Cabana, Tukuta Gordillo, al director de la Radio Nacional, a Cultura, a la directora del hospital, al intendente de La Quiaca.

Tenemos casi $200,000 y estoy muy contento. Estamos haciendo propaganda esto va a continuar porque estamos pensando hacer para el 12 de octubre la segunda edición del Tantanacuy y cerrar esto. Al hospital le hace falta muchas cosas cada día que pasa escucho muchas cosas entonces esto me lleva a pensar hacer otra edición más y pedir la colaboración de otros artistas que se van a sumar.

El 12 de octubre, que es el Día de la diversidad cultural me parece muy buena fecha, es un feriado nacional y todos vamos a estar en casa, todavía nos falta un poco más para recaudar. Tuve la suerte de que me inviten todas las promociones y le digo gracias a Saúl Gutiérrez, y mucha gente que me han sumado, esto es un buen gesto una buena manera para unirnos, unidos siempre vamos a llegar a todos lados, unidos vamos a ayudar al hospital porque nos debemos a ese hospital nacimos allí y volvemos en algún momento a ese hospital.

Mañana las promociones van hacer una segunda entrega me invitaron a sumarme y después vamos a empezar a coordinar lo que recaude y vamos a recaudar de ahí vamos a empezar a hablar como vamos a hacer una tercera entrega al hospital.

Muchas gracias y gracias a toda la gente que ha colaborado y va a colaborar.