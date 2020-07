Adriana Varela, una de las más populares referentes del tango argentino dialogó con Pablo Diab y Facundo Cobarruvias en Infinita tarde, por LV4.

Dijo sentir un especial cariño por San Rafael, debido a que su abuela materna, cuyo apellido es Romano, tiene familiares sanrafaelinos.

Sobre la actualidad del tango dijo que se trata de “una música que está en el pueblo, pero no está en los medios. Es maravilloso lo que sucede acá y en todo el mundo con las milongas, con los pibes. Hay gente que toca el bandoneón o la guitarra, gente que viene del palo del rock y que se interesa por el tango. Pero no hay difusión en un sentido masivo y eso me encanta, porque el tango se preserva solo. Es como un misterio, se preserva solo de la prostitución del mercado, bueno eso suena un poco fuerte, digamos se preserva del mecanismo del mercado”.

Varela asegura que el tango está pasando “un momento absolutamente brillante, en lo real, no lo virtual, ni lo televisivo, sino en lo real. En lo radial es como más fácil encontrarlo. Yo adoro haber buscado el tango y no que me lo impusieran. De hecho mis padres no escuchaban tango. Mi viejo escuchaba blues y jazz, mi mamá escuchaba a Piaff. En los ’60 cuando yo era muy niña, era época de revolución, de lo que después devendría en rock”.

“El tango no es que te va gustando, el tango te va atravesando. La existencia, es un tema que tiene que ver con la literatura. O la literatura contiene lo que tiene que ver con la existencia. Muchos ensayistas hablan del tango como lo más profundo que hay en poesía, y no son justamente argentinos quienes lo dicen. Habla de la muerte, de pasión, habla de la madre, del dolor. No importa la anécdota, el tema es paisaje, ese paisaje que es el lenguaje y el lenguaje no es solamente el vocabulario. El lenguaje es eso que nos identifica. Va mucho más allá de lo hablado. El tango en el mundo está considerado el género con la poesía más profunda. Y lo rítmico es muy raro para ellos. De hecho tanto Jagger, como Richard, Sting o un montón de rockeros, enloquecen. Es raro para ellos y muy difícil de tocar”.

Dijo también que el tango es “un misterio orillero, portuario y marginal, que es lo más importante del tango. Lo negado, lo tumbero”.

La cantante destacó la calidad de compositor de Cacho Castaña, autor de Garganta con arena, tango inspirado en el Polaco Goyeneche. También es creador de La Gata Varela, “que son tomografías computadas de los intérpretes. Yo me sentía completamente representada y muy honrada, no solamente porque Cacho era un gran escritor de barrio, sino porque no renegaba de donde venía. Cuando me llamó para decirme que me había hecho un tango, yo le dije, me estás jodiendo. Yo shockeadisima. Cuando me dijo la letra, me preguntó si quería que le cambiara alguna palabra. Pero a mí me pareció perfecto. Todavía no me cae la ficha de que Cacho no está acá. Ha pasado muy poco tiempo. Soy familia de Cacho, amiga íntima casi hermana de Marina, su mujer. Con quien estoy en contacto permanente”.

Finalmente, respecto del Polaco contó que su esposa, Luisa dice que cuando Adriana canta Garganta con arena “el Polaco baja. Esa fantasía de Luisa es un honor para mí. Es muy fuerte que te digan eso. Yo al Polaco lo tengo como un dios, absolutamente como una deidad. Y él odiaba esa palabra. Cuando le gritaban ídolo, le preguntaba al público si sabían lo que significa. Y les decía, significa falsa deidad”.

Varela ha cantado con Quincy Jones, con Serrat, a quien admira desde niña. Con el Cigala, con Sabina, con Pablo Milanés entre otros tantos.

Finalmente dijo que la conexión con el folclore nació en su infancia, de la mano de su abuelo, quien la acercó a Atahualpa y a las zambas. “Yo ya venía tocando el piano, pero mi primer aprendizaje fue en el regazo de mi abuelo y ese primer aprendizaje es muy afectivo”.