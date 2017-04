Adriana Bermúdez, doctora en Geología e investigadora del Conicet, explicó que desde el fin de semana se registran una serie de eventos que terminaron en un sismo de 6,9 en la escala de Ritcher en Chile, a la altura de Mendoza.

Bermúdez aclaró que dichos eventos no se pueden prever e incluso no se puede determinar si no habrá un temblor más en el mismo lugar.