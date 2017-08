El Senador ponderó la recuperación en la administración provincial

El Senador Nacional Julio César Cobos está hoy en San Rafael acompañando a los candidatos locales del Frente Cambia Mendoza, con vistas a las PASO del próximo domingo 13 de agosto.

En ocasión de su visita, el ex Gobernador de Mendoza abordó diferentes temas, tales como macroeconomía y ponderó la recuperación del orden administrativo en la provincia.

“Federico (Zamarbide) es un amigo –dijo Cobos- Lucas (Quesada) también, ya lo habíamos acompañado antes en su sueño que algún día espero que se cumpla. Con Federico vamos a ir también a Malargüe”.

Haciendo un análisis político Cobos dijo a LV4 que “a nivel nacional hay un desafío muy grande. Un gobierno no peronista con minoría en ambas cámaras. Había que producir un cambio en la cultura política en la búsqueda del consenso, porque si no, no salía ninguna ley. Se han tomado medidas estructurales en la macroeconomía que eran necesarias, como fue la unificación del tipo de cambio, terminar de resolver el tema de los hold out y ganar la confianza en el exterior”.

“Obviamente que ha costado que derrame esta macro economía hacia la gente. Ha habido un tema de sinceramiento de tarifas de por medio, lo cual se contrapone a disminuir la inflación, pero poco a poco se ha logrado eso, tomando otras variables y esperemos que poco a poco la ciudadanía entienda y logremos el apoyo para avanzar hacia una economía más sana y que comience a derramarse hacia la población, que es el objetivo esencial”.

En una extensa entrevista con el periodista Marcos Distéfano el legislador nacional confió en que en las próximas elecciones generales el Frente Cambiemos se impondrá sobre el resto de las fuerzas.

En relación a la provincia de Mendoza, el ex gobernador señaló que “se han tomado muchas medidas, destinadas a recuperar una buena administración, que se había perdido en los últimos años”.