En su habitual columna y en el marco de una semana dedicada al pensamiento popular por el aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche, el representante argentino ante la OEA Carlos Raimundi, se refirió a uno de los temas de los que escribe el pensador en su libro “En los profetas del odio y la yapa”.

“Siguiendo cierto orden en esa obra, primero quiero referirme a su concepto de colonia. El entrelazaba las ideas de Nación y de pueblo. Decía que el proletariado europeo tenía que luchar contra las burguesías y contra los que manejaban el capital para distribuir la riqueza. Pero estaban en el centro del mundo, por eso allí lo central era la lucha de clases. En cambio en América India, o América del Sur, había que dar dos luchas simultáneas. Una del pobrerío contra los ricos, pero al mismo tiempo esa burguesía era parte de un país que estaba subordinado a otros, que era una colonia en aquél momento todavía del imperio británico. Había que dar dos luchas emancipatorias: una al interior del pueblo (en el sentido de la lucha contra los poderosos económicamente) y la otra en la Nación (para poder ser una y no una colonia). Y allí, es donde no confía en el saber de los eruditos. El saber emancipador está en el pueblo. No hay que ir de la ley general a los hechos, sino que a partir de los hechos, desde allí hacer las leyes”, expresó.