El rubro de eventos y espectáculos sufre por la cuarentena

Uno de los rubros que más se ve afectado por la cuarentena, y que no tiene previsto regresar en el corto plazo, es el de los eventos y espectáculos, que solicita una ayuda para hacer frente a los inconvenientes económicos que trae aparejado el aislamiento. “Vamos a ser los últimos en salir, porque cuando se levante este aislamiento social, preventivo y obligatorio, nosotros no vamos a trabajar, no se van a habilitar los eventos porque trabajamos congregando gente. Ni hablar de los empleados que tiene cada empresa, hay empresas que son grandes y otras son chicas, hay empleados formales y también informales. En Tucumán afecta a más de 100 rubros y también congresos, convenciones, ferias y espectáculos que se anularon”, explicó el empresario Roberto Pérez Nazar.

