Cvitanich: “El rival de Racing es Racing”

Cvitanich le bajó revoluciones a la recta final del torneo y remarcó que “no hay que pensar más allá del próximo partido”. Además le tiró flores a sus socios en el ataque: “Me pone feliz el rendimiento de Licha y Cristaldo”.

Tras la victoria ante Huracán, que le permitió mantener la punta en solitario, Darío Cvitanich se mostró “contento y motivado” por este nuevo desafío que tiene en Racing. Sobre las ocho finales que restan y la lucha por el título con el Halcón de Varela, el delantero se expresó con cautela: “El rival de Racing es Racing, no hay que pensar más allá del próximo partido. Aún así, lo de Defensa es digno de un gran equipo que tiene lo suyo para estar ahí”.

A pesar de que no se le dio el gol en el Cilindro, el ex Banfield compartió su alegría por el buen presente que transitan sus compañeros de ataque: “Me pone feliz el rendimiento de Licha y Cristaldo. Lisandro, por todo lo que significa para la institución, y Churry, por cómo se mata en los entrenamientos y los partidos.