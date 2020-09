El relato de uno de los enfermeros reprimidos por la Policía

Este lunes, enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron a la Legislatura porteña para entregar un petitorio con demandas para el sector sanitario. Sin embargo, cuando intentaron ingresar, fueron reprimidos por la Policía.

“Hubo maltrato y agresiones por parte de la Policía para con los enfermeros que sólo querían entregar un petitorio. La Policía comenzó a agredir con bastones y hubo tres colegas que recibieron lesiones, uno de ellos una lesión mayor en la cabeza”, relató Claudio Ibero, enfermero del hospital Durand, quien participó de la movilización.

En diálogo con Radio Nacional, Ibero detalló las demandas de los enfermeros de la Capital Federal, que exigen el reconocimiento de la carrera profesional, y explicó que, al considerados administrativos, afrontan condiciones “miserables”.

“Es inconcebible, no podemos creer la injusticia que nos está pasando”

“El hecho de no estar incluidos -en la ley de 2018 que reconoció 24 profesiones de la salud-, implica no progresar a nivel profesional; no tener posibilidades de desarrollo; implica salarios miserables; implica tener una jubilación de, hoy, $25.000, con 35 años de trabajo”, precisó.

Tras los incidentes, los enfermeros pudieron entregar el petitorio y, según dijo Ibero, la Comisión de Salud de la Legislatura ya elevó el pedido a los titulares de bloque para que traten este tema de forma urgente.