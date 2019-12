El relato de una sobreviviente: “La sensación es que no hubo justicia”

Carla Ricciotti es periodista de Crónica TV y sobreviviente de Cromañón, y, en diálogo con Va de Vuelta, contó lo que recuerda de la noche del 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 jóvenes. A 15 años de la tragedia, nunca volvió a pisar la puerta del local y siente que no se hizo justicia: “lo único que mantiene el tema vigente son las familias porque la justicia ya lo dio por terminado”.

“Me desmayé rápido y no viví el tema de tratar de salir, escuchar los gritos. Nunca pude saber quién me rescató”, cuenta Carla. En el momento del incendio, ella había ido al baño, que estaba ubicado en el primer piso del boliche. Lo último que recuerda antes de desmayarse es haber visto a su novio y quedarse inconsciente junto a él.

“Enseguida se cortó la luz y se prendió fuego. No vi llamas, sino que caía el fuego. Había un humo insoportable. Mi novio se desmayó y después me desmayé yo”

“Mi novio falleció en Cromañón, no llegó a ser trasladado”. Ella se enteró 19 días después, cuando le dieron el alta. “Yo preguntaba por qué no venía mi novio a visitarme al hospital y me dijeron que estaba internado. Me enteré 19 días después”, dijo.

Luego de la tragedia, Carla volvió a trabajar y tuvo que entrevistar al entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Según su relato, el ex funcionario realizó la nota con total naturalidad, aún sabiendo que ella había estado esa noche.

Para Carla, los músicos de Callejeros, la banda que tocaba esa noche, son responsables de lo que ocurrió y asegura que la Justicia ya dio por cerrado el tema, que sólo sigue vigente por el reclamo de los familiares.