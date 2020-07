El proyecto de Arcioni, es un mecanismo de saqueo contra los trabajadores

Durante esta semana podría llegar a tomar estado parlamentario el proyecto del gobernador Mariano Arcioni para reestructurar la deuda pública de Chubut. Endeudamiento que compone un fraudulento mecanismo de saqueo contra la población trabajadora chubutense, el cual involucra, al menos desde el año 2010, a todo el arco político patronal, desde los “nacionales y populares” (PJ-FPV) hasta el radicalismo y sus derivados (UCR-PRO-Cambiemos). Si bien Arcioni podría avanzar en las negociaciones con los acreedores e incluso realizar una oferta concreta, ha decidido llevar el proyecto a la legislatura provincial para “dar una señal política a los acreedores”.

El consenso acerca de la necesidad de reestructuración es generalizado. Sin embargo, al calor de una crisis económica agravada por la pandemia, se han recrudecido las fricciones entre los diferentes bloques patronales. Existen problemas entre las propias filas oficialistas, pues “Chubut al Frente”, con una mayoría de 16, ahora tiene un “interbloque” de 9 diputados que no responden al gobernador sino al vicegobernador y presidente de la legislatura Ricardo Sastre, y al resbaladizo intendente de Trelew, Adrián Maderna. Arcioni cuenta tan solo con 7 leales. Por otro lado, los 8 diputados de la “oposición” del Frente de Todos (“Frente Patriótico” en Chubut) no apoyan el proyecto oficial porque “los números no están claros”, ni ven en el Ejecutivo la existencia de “un plan” para sortear la crisis. Los tres de Juntos por el Cambio, por su parte, apoyan, pero se manifestaron en contra de poner la coparticipación federal como nueva garantía de pago.

El alcance y los resultados de esta reestructuración condicionan el futuro político y electoral de estas camarillas, por ende, el apoyo al proyecto de Arcioni se ve condicionado. Se trata de un nuevo capítulo de la crisis política que desde 2018 le impide a Arcioni el avance en el “reperfilamiento” de la deuda. Por otro lado, y en simultáneo, la reestructuración está siendo utilizada como un mecanismo de extorsión a las y los trabajadores. Recientemente, el ministro de Salud, Fabián Puratich, dijo en una reunión con el sector de la salud de Puerto Madryn que la plata en tiempo y forma para pagar salarios iba a aparecer cuando se avance con este tema en la legislatura.

De la siguiente forma lo revelo, Gloria Sáez, diputada provincial por el Partido Obrero-Frente de Izquierda, de la provincia de Chubut, al “Regreso Informativo de la tarde”