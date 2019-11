El próximo miércoles 6 de noviembre, fecha en que se celebra el Día del Trabajador Bancario, es no laborable en todo el país y por tal motivo no habrá actividad financiera, es decir que “estarán cerrados los bancos”, explicó el secretario General de la Asociación Bancaria Paraná, Juan Carlos Navarro. Además recordó que ese día no habrá pago a jubilados y ya el jueves la actividad será normal.