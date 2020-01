“El principal desafío del Presidente es recuperar la capacidad de compra”

En diálogo con la Radio Pública, el presidente de INDECOM (Instituto de Estudio de Consumo Masivo), Miguel Calvete, analizó la situación económica que dejó el gobierno de Cambiemos y aseguró que el principal desafío de Alberto Fernández es “recuperar la capacidad de compra” de los trabajadores.

En este sentido, consideró que ya se están tomando medidas para reactivar el consumo, como el bono para los jubilados y el monto a cuenta de paritarias, y aseguró que es muy importante apuntar a la canasta básica, que, durante el 2019, tuvo un incremente del 62%, 5 puntos porcentuales por encima de la inflación.

A su vez, remarcó la necesidad de atender la situación de las PyMes. Según explicó el vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina, el 60% de las industrias están con procedimientos preventivos de crisis o endeudadas, y 25.000 PyMes han cerrado su producción en los últimos años. “Creo que una de las prioridades fundamentales es hacer foco en este sector y, en particular, en aquellas PyMes que son de la industria alimentaria. Podemos debatir si producimos o no celulares, pero tenemos que producir alimentos y no puede ser que las empresas de alimentación estén caídas”, sostuvo.

Para superar esta situación y regresar a un mercado interno sólido y dinámico, Calvete consideró “fundamental” la regulación de las importaciones. “Lamentablemente, en estos uñimos cuatro años vivimos una apertura prácticamente indiscriminada que fue un poco el disparo final para muchas industrias”, afirmó.

Como respuesta a esto, propuso algunas medidas e indicó que ya están actuando sobre el tema: “venimos trabajando para que los sectores más afectados de la economía, y que están vinculados al sector PyMes, tengan una participación en formato de comisiones, de grupos veedores, de las autorizaciones de importación”.

Por último, se refirió al relanzamiento del programa “Precios Cuidados” y dijo que hacía falta su implementación. “Sirve como un referenciador de precios, más allá de que algunos precios no son los más baratos del mercado”, precisó.