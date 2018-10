El Presupuesto nacional 2019 “no representa el país que queremos”

El gobernador Gustavo Bordet y el diputado nacional Juan José Bahillo se reunieron para analizar los presupuestos nacional y provincial. Bahillo aseveró que el presupuesto nacional “no representa” el modelo de país que nosotros quisiéramos porque refleja todas las medidas en política monetaria y fiscal, “que alienta al sistema financiero y la especulación pero no al desarrollo real”. El legislador por el Frente Justicialista Somos Entre Ríos aseveró que aspiran a un país con “una matriz más productiva” y ligada al consumo interno, a la inversión que no tenga que ver con un modelo monetario y financiero. “El ajuste no empieza con el presupuesto, sino que ya está hecho”, señaló en declaraciones con La primera noticia.