El presidente ratificó el pedido a la población para cumplir el aislamiento

En diálogo con un canal de TV, Alberto Fernández habló de todos los temas y si bien llevó tranquilidad a la población, fue enérgico al ratificar que será inflexible en hacer cumplir las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional.

A continuación algunas de las frases que el mandatario pronuncio en una extensa entrevista que concedió al programa “corta por Lozano” de Telefé.

“Siempre hay algún vivo “barra” estúpido que no esta cumpliendo con el aislamiento, voy a ser inflexible”

“Quisiera que todos entendamos que inexorablemente hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 200 mil personas trabajando y eso es inevitable, pero el resto debe estar en su casa, yo lo pido por las buenas pero si no lo entienden por las buenas lo van a entender por las malas“.

“Soy un gran demócrata y soy un gran defensor de las libertades individuales pero en esto voy a ser inflexible, éstos no son días de vacaciones, estamos en riesgo, miren lo que pasa en Europa, la tasa a la que crece la mortalidad en España y en Italia, El Mundo nos está poniendo como ejemplo“.

“Para que el contagio sea paulatino deben quedarse en casa”.

Al ser consultado sobre el trabajo en el Instituto Malbrán y los casos que se conocen día a día, el Presidente aseguró que no deben escandalizarnos porque irán creciendo.

“No hay que escandalizarse porque varíen los números de contagio, la cifra va a seguir creciendo pero lo que tenemos que controlar es el ritmo; Italia y España decretaron la cuarentena tarde y la velocidad de contagio es altísima y el sistema de salud no tiene capacidad de respuesta, esto es lo que no queremos que pase”.

En lo referido a la situación económica del país en general y de los sectores más vulnerables, Alberto Fernández detalló:

“No escapa a mi, que por haber elegido la salud vamos a tener problemas económicos, por eso tomamos las medidas que tomamos; estamos peleando contra un enemigo invisible y tenemos que tener cuidado”

“Necesitamos 1500 respiradores más y le hemos pedido al Gobierno chino que nos ayude; hay un plan entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, porque ahí concentramos el 70 % de la población; hay un comando que se está encargando de la logística y le estamos brindando todo el apoyo”.

A pesar de la confianza y la tranquilidad de sus palabras, Alberto Fernández expresó su preocupación por el no cumplimiento de las normas por parte de algunos ciudadanos.

“Todo escenario se vuelve incierto si la gente no cumple con la cuarentena“.

Destacó el rol de las Fuerzas Armadas y aseguró que el sistema carcelario también está siendo monitoreado en forma permanente para evitar el contagio”.

“A la policía a la Policía, gracias, no cedan, se van a encontrar con idiotas como el surfista, sólo deben reportarlos y la justicia hará lo que tiene que hacer”

“A los idiotas les digo lo de siempre que la Argentina de los vivos se terminó no voy a permitir que hagan lo que quieran; si lo entienden por las buenas me encanta y si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas”.

En lo referido a la situación económica Alberto Fernández confirmó que en los próximos días estará enviando al Congreso un proyecto para impedir los desalojos, postergando alquileres y congelando cuotas de créditos y que, entre privados, los ajustes que se hagan después deberán prorratearse”.

Finalmente sentenció que…

“Esta no es la pelea de Alberto, es la pelea de todos, si nos va bien, nos va bien a todos, no a Alberto; yo tomo las medidas que tengo que tomar, pero si la gente no acompaña, no sirve para nada; ojalá sirva para que todos entendamos lo que podemos lograr cuando estamos juntos”.