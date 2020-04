“El presidente Fernández está haciendo un gran manejo de la crisis”.

Charlamos con Lisandro Matzkin, intendente de Coronel Pringles.

Hay que entender que estamos cuidándonos entre todos. Hay gente que todavía le cuesta interpretar que esto es por su bien. Aunque la gran mayoría se cuida y es responsable.

“Armamos un sistema de exenciones pensando en los que no pueden pagar. No tiene sentido hacerle llegar un impuesto a la casa de un vecino que sabemos no podrá pagar. O cobrar la tasa de seguridad e higiene a un comercio que no puede abrir. Para evitar el tránsito, generamos un trámite online para eximir en el momento de estos pagos. No le vamos a ir a cobrar a alguien que le estamos llevando una bolsa de comida.”

“Yo pertenezco a otro espacio político al del presidente, pero desde el comienzo lo apoyo incondicionalmente. Creo que está haciendo un gran manejo de la crisis, que se ha cargado sobre sus espaldas el rol que le corresponde y lo está haciendo muy bien. Tenemos un gran comandante en jefe”.

