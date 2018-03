El PO pide rechazar el pacto fiscal

El concejal del Partido Obrero, Pablo Lombroni, aseguró que el Partido Obrero rechazará en el Concejo Deliberante de Gobernador Gregores el pacto fiscal acordado por la gobernadora Alicia Kirchner con el gobierno nacional, al considerar que para que este se concrete “deben avanzar con despidos”.

A su vez destacó que el Concejo Deliberante de Gobernador Gregores no está funcionando debido a que la justicia no se ha pronunciado respecto de la asunción del intendente Héctor Vidal en remplazo del ex intendente y actual diputado nacional, Juan Vazquez, por lo que el cuerpo cuenta en la actualidad con cuatro concejales sobre cinco, no se han elegido autoridadesen su debido momento ni funcionan las comisiones.