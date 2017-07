“El plan es sacarles la pelota”,afirmó Matías Zaracho sobre la revancha de Rácing ante el DIM

El mediocampista Matías Zaracho afirmó hoy que la intención de Racing Club ante Independiente Medellín, de Colombia, en el partido de vuelta del jueves próximo por la segunda fase de la Copa Sudamericana, de visitante, será “sacarle la pelota” al rival y “esperar los momentos justos para lastimarlo”.

“El plan es sacarles otra vez la pelota y no apurarnos y además vamos a tener que esperar los momentos justos para lastimar”, dijo el volante, de 19 años, en diálogo con la página oficial de la institución de Avellaneda antes de partir rumbo a Colombia.

“Tuvimos un buen partido acá. Nos ayudó mucho tener la pelota y convertir cuando generamos las ocasiones”, recordó sobre el encuentro de ida en el que el combinado “albiceleste” se impuso por 3-1 en el estadio Presidente Perón.

Además, el juvenil, surgido de las divisiones inferiores del club, habló sobre las bajas que tendrá el equipo dirigido por Diego Cocca en comparación con el primer choque ante los colombianos y al respecto destacó que, a pesar de eso, el combinado “albiceleste” tendrá que “hacer bien las cosas” para intentar acceder a la próxima fase.

“No vamos a contar con varios jugadores importantes (Lautaro Martínez, Marcos Acuña y Luciano Aued, entre otros), pero igualmente tenemos que hacer bien las cosas”, dijo.

En otro orden, Zaracho habló sobre la posibilidad de poder disputar su primer partido oficial fuera del país con la camiseta de “La Academia”.

“Nunca me imaginé jugar con esta camiseta en el exterior. Soy sincero: no sé cómo me voy a sentir representando a Racing tan lejos. Lo que es seguro es que quiero disfrutarlo”, dijo.

Por último, el futbolista oriundo de la localidad bonaerense de Wilde habló sobre la llegada de los refuerzos del equipo (Egidio Arévalo Ríos, Lucas Orban, Juan Patiño, Renzo Saravia, Augusto Solari, Martín Ojeda y Andrés Ibargüen) de cara a la presente temporada.

“Se van integrando bien. Fue una linda pretemporada, corta pero intensa. Nos vamos conociendo de a poco y estamos cada vez mejor”, concluyó.

Con respecto al probable once inicial, los elegidos por el técnico Diego Cocca serían Juan Musso; Iván Pillud, Juan Patiño, Sergio Vittor, Lucas Orban y Leandro Grimi; Matías Zaracho, Diego González y Egidio Arévalo Ríos; Ricardo Noir y Pablo Cuadra.

El plantel de Racing partió este mediodía rumbo a Medellín, ciudad en la que enfrentará a su par de Independiente, el próximo jueves desde las 21.45 (hora de Argentina) en el estadio Atanasio Girardot, con el arbitraje del paraguayo Ulises Mereles.

Por último, los futbolistas Augusto Solari, Renzo Saravia, Rodrigo Schlegel y Kevin Gutiérrez se movieron en la cancha auxiliar del “Cilindro” junto a un grupo de juveniles, mientras que Marcelo Meli profundizó su recuperación con una rutina de velocidad con cambios de dirección.