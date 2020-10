“El pedido lo hice como usuario y el EPRE me mandó una notarial para callarme”

En Nota al Pie, el diputado Nacional Walberto Allende contó que “lo único que hice, en mi carácter de usuario, fue pedirle al Tribunal de Cuentas que verifique la legalidad del uso de dos fondos con los que el EPRE -Ente Provincial Regulador de la Electricidad – pretende realizar construcción de cocheras, oficinas y depósito“.

Luego del pedido elevado por Allende, desde el Directorio del EPRE le enviaron una carta notarial en la que lo intimaron a que deje de manifestarse contra la institución. En referencia a esto, el legislador nacional declaró en la Radio Pública que “sólo hice el planteo, porque me parece totalmente inoportuno en esta situación de crisis y pandemia que estamos atravesando construir cocheras y oficinas en este contexto”. Y agregó que “además yo he venido manifestando que en los últimos tiempos el EPRE ha dejado su rol como Ente Regulador y se dedica a construir obras, y como respuesta recibí esta carta notarial donde me intima a dejar de opinar”.

En este sentido el funcionario fue más allá en su evaluación, dijo que “en mi parecer esto es un mensaje al resto de los usuarios, como pàra que tengan en cuenta lo que les espera si hacen un reclamo u opinan en estas cuestiones“.