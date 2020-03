El pedido de Driussi a Juanfer: “Quedate en River, hermano”

En una charla a través de instalive por redes sociales “Pity” Martinez y Seba Driusii recordaron anécdotas de su pase por el millonario.

En un momento apareció el volante colombiano Quintero y llovieron mensajes para que se quede en el equipo de Marcelo Gallardo por mucho tiempo más. El propio delantero del Zenit le pidió que se quedara y lamentó no haber podido compartir el campo de juego con Juanfer. Además el volante del futbol estadounidense agregó “adonde querés ir gordo”.

En otro momento de la charla recordaron cuando comían queso y dulce en la concentración. El ex número diez del millo reconoció que una vez el muñeco los engancho in fraganti comiendo ese postre no permitido en la dieta del plantel.