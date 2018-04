El Pasteleros de Comodoro

Tiene 18 años y es un artista de la repostería elaborando tortas con formas de objetos; desde botellas hasta carteras o muñecas. El joven es el ejemplo de lo bueno que pueden resultar este tipo de experiencias cuando se empieza siendo niño.

Según contó, en su caso comenzó a estudiar cocina a los 5 años en el Instituto Gastronómico. Ese curso, al cual pidió ir y de inmediato contó con el apoyo de sus padres, significó el inicio de un aprendizaje que continúa hasta hoy.

“Empecé a los 5 años. Primero comencé con la comida salada, pero después me fui a lo dulce. Si te digo ahora, no sabía lo que hacía, pero me cuentan que sacaba las ollas y con los repasadores hacía como que cubría las tortas; entonces es algo que venía desde muy chico”, contó.

Palabras de Gastón a “Estación Alfa”: