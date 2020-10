El paro de colectivos lleva 52 días y los trabajadores temen por sus puestos

Choferes disidentes de UTA se juntaron en la puerta de la sede del gremio local, para conocer qué medidas se van a tomar en relación a la crisis que azota al sector. “Hay compañeros que están haciendo otro tipo de trabajo para solventar la economía de su casa. Así no se puede seguir y que entiendan que la parte trabajadores no tiene otra alternativa que buscar respuestas, porque también es tedioso cortar una calle, hacer un reclamo que a la misma sociedad le molesta. Le pedimos disculpas y que sepan cuál es la postura de la parte trabajadora. Queremos volver a trabajar, pero con dinero en el bolsillo. La situación es compleja y ya tenemos 52 días de paro en la provincia. Hoy es 16 y no tenemos ninguna solución de cómo seguir afrontando la situación económica de los trabajadores. Hay 3.700 trabajadores que pueden quedar en la calle y hay empresas que si tienen que levantar el paro, no tienen para el gasoil. El dueño de la línea 8 dijo que no tiene para el combustible”, comentó Miguel Isa, referente del sector disidente.

