El paro de anestesistas quedó librado a la decisión de cada uno

Desde la Asociación de Anestesistas confirmaron que ayer lunes estuvieron reunidos con el fiscal Raul Garzón y decidieron dejar librado a la voluntad de cada afiliado si atiende o no a los afiliados de la obra social provincial Apross.

Lo refería a Radio Nacional el médico Ariel Abad, quien dijo que si están atendiendo, casi con normalidad, al resto de las obras sociales y prepagas. “Ayer estuvimos con el fiscal. Quedo librado a la decisión de cadauno, pero la asamblea decidió por no atender al Apross. La gente no está en condiciones de entrar en un quirófano. El Apross tiene un ensañamiento de decir te meto preso o te meto preso. De parte nuestra hay cien por ciento de disposición a hablar, las 24 horas del día, si están dispuestos a pagar la deuda de casi 20 millones de pesos. El resto de las obras sociales estamos atendiendo con menor presión.”

Dr. Ariel Abad, Secretario Gremial de la Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba.