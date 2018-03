El paro bancario genera inconvenientes para cobrar

Este miércoles no hay atención al público durante toda la mañana en bancos de Paraná, ya que empleados realizan un paro y movilización en reclamo de un incremento de haberes. Los ciudadanos que no pueden cobrar por ventanilla ni realizar trámites, mostraron su preocupación a LT14. Los trabajadores bancarios reclaman un aumento del 15 por ciento con cláusula gatillo y lo mismo para los meses de enero, febrero y marzo pasado. En el centro de pago de calle Rioja, había gente esperando por si llegaban a ser atendidos, en la mayoría de los casos no tienen habilitada la tarjeta de cobro o suelen retirar efectivo por ventanilla. “Estoy desde las 7 esperando para que a las 8 pueda ser atendido pero me ignoran”, relató un ciudadano al móvil.