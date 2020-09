“El país quiere mejores políticos y el arte merece mejores productores”

En la tarde de Mama Rock nos comunicamos Javier Martínez baterista, cantante y compositor de blues y rock argentino. Fue fundador y líder de Manal, el primer grupo que compuso blues en español. En el marco de los 100 años de la radiofonia argentina, no pudimos evitar preguntarle a Javier que significaba la radio para èl y nos decía que “La radio nos ha formado y es muy importante, viste?…La radio no va a desaparecer nunca. Además te digo una cosa: Cuando un tipo está laburando, ya sea un electricista o un obrero, pueden escuchar radio, no pueden estar mirando ni un teléfono ni una computadora con internet, ni tampoco van a estar mirando televisión”

DESCARGAR