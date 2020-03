El Padre Mario, canta la alegría de la fe y experimenta la presencia de Dios

El Padre Mario Peralta Luna, referente de la Renovación Carismática Católica, está de visita en San Rafael y este lunes concelebró misa con el Padre Luis Gutiérrez en la Parroquia San Miguel Arcángel, de barrio Docente.

El conocido sacerdote, en el año 2000 fue disco de oro y de platino por las ventas de sus CD con canciones que se hicieron muy populares, recordándose muy especialmente su versión de “Ángeles de Dios”, que se canta habitualmente en misas y celebraciones religiosas.

Nacido en la provincia de Santiago del Estero, siendo niño se trasladó con su familia a Buenos Aires, donde se ordenó sacerdote hace 30 años, en la diócesis de Chacomús.

En diálogo con LV4 explicó que la renovación Carismática católica “es una corriente de gracia nueva en la vida de la Iglesia, que ha venido a traer la alegría de la fe y también una devoción fuerte al Espíritu Santo, en virtud de la escritura. Jesús dice, vuelvo al Padre, no los dejaré solos, les dejaré mi Espíritu y Él les enseñará todo, de tal modo que la Renovación nació como un grupo de oración que invoca al Espíritu Santo, que canta la alegría de la fe y experimenta la presencia de Dios de una manera particular”.

La Renovación Carismática tiene 50 años de historia en la comunidad católica, haciendo que las celebraciones sean alegres y participativas.

“La Virgen María fue la primera carismática- manifestó el Padre Mario durante la misa del lunes. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador” (Lucas 1, 39-56) Ella nos enseñó la alegría de la fe, que nos tiene que acercara nuestros hermanos”.

“Ese carisma es el que llevo adelante hace 20 años, predicando el Evangelio con música y me ha llevado a toda Latinoamérica y estados Unidos, es una gran bendición”.

El sacerdote invitó especialmente a la misa que se celebra el próximo viernes a las 20 hs.

“Los que hacemos música religiosa tenemos un público cautivo. Tenemos caminos no convencionales. No sabemos cómo esta música llega a la gente, pero cada vez que hacemos una presentación en una parroquia, en una diócesis o donde fuere, la gente se entera inmediatamente y el lugar queda rebasado. No sabemos cómo es este circuito, aunque quienes tenemos fe sabemos que es Dios quien genera esta participación tan conmovedora”.

Finalmente el sacerdote mencionó que se busca “que las canciones tengan un mensaje para la vida religiosa de la gente. La música religiosa esconde un mensaje, de alegría, fe, misericordia y lo segundo es que se interprete de manera sublime y con gran calidad, eso soprende. La gente se conmueve, porque quienes cantamos le ponemos el alma y hacemos que los instrumentos sean ejecutados con calidad, lo que implica un trabajo enorme y también inversión. La Iglesia tiene que invertir en la tarea de la evangelización”.

Los sacerdotes Mario Peralta Luna y Luis Gutiérrez , concelebrando en la Parroquia San Miguel