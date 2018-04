El padre de Natalia Vargas denuncia que el Gobierno promociona a Loma Bola

A tres meses de la muerte de Natalia Vargas, la joven que cayó desde un parapente en pleno vuelo en Loma Bola, Juan José Vargas, padre de Natalia, se quejó porque se sigue usando la imagen de los vuelos para promocionar el turismo. “Hace 15 días pedí una audiencia con el Gobernador -Juan Manzur- y no me fue concedida. Desde Turismo tampoco me dieron una explicación. En la marcha que realizamos ayer dejamos en claro cuál es nuestra posición con respecto al director -Sebastián- Giobellina que realizó una propoganda dirigida hacia el parapente, especialmente a Loma Bola. Esto no es casualidad porque en Loma Bola trabaja Mercedes Gijón y es empleada del Ente Tucumán Turismo y es el nexo con Loma Bola”, denunció Vargas.