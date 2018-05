El pacto entre Irán y los Estados Unidos, en Corresponsales en Línea

Desde Radio Nacional, el equipo de Corresponsales en Línea, entrevistó al ingeniero nuclear y consultor de la agencia internacional de energía atómica, Darío Jinchuk, y al profesor de política contemporánea de Irán, Meir Javedanfar, para analizar la posible decisión del presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump , de abandonar el acuerdo nuclear firmado en el 2015 entre Irán y seis grandes potencias. “Irán está cumpliendo con este acuerdo. No sé si Irán va a salir o no, pero los países europeos van a tratar de convencer a Irán que se quede en el acuerdo, por lo menos hasta que haya otro presidente en la Casa Blanca”. Afirmó el profesor y agregó que “Irán es el país más inspeccionado del mundo. Y esto no tiene ninguna explicación. Esto es gracias a este acuerdo”.