“El nuevo Ersept es como el anterior: le da la espalda a los usuarios”

El legislador José María Canelada (UCR-Juntos por el Cambio) rechazó la nueva estructura del Ersept, ya que dijo que el ente no cumple su función de resguardar los derechos de los usuarios. “Viendo que el oficialismo no ha cambiado. La primer prueba que hemos tenido es lo que acabamos de votar, que es el nuevo directorio del Ersept, que no es otra cosa que la continuidad de lo que ya se venía haciendo. Han propuesto tres nombres que representan lo mismo que hizo el anterior, que es darle la espalda a los usuarios, cuidar a las empresas, no cuidar el medioambiente, es decir no cumplir con una sola de de las funciones del Ersept. El ente debería estar sancionando a las empresas y controlando para que los tucumanos tengamos agua potable, para que no se corte la luz cada vez que haga calor. Deberíamos olvidarnos que el 80% de la SAT pertenece al Gobierno”, criticó el parlamentario.