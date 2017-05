Si bien es reconocido por su labor humorística en televisión desde hace muchos años, el cordobés tiene una particular historia como criador de perros boxer.

“No sólo los he criado, he sido juez en las competiciones y he tenido un perro que comía empanadas y le ganó en una competición al perro del Rey de España”.

El Negro contó detalles físicos de la raza, elogió e buen trato que los boxer tiene con los niños y otras curiosidades de esa actividad.