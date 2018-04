El negocio de la música según Gustavo Fernández

Nito Mestre y Pamela Gowland aprovechan al máximo la posibilidad que les ofrece Miami para entrevistar a destacados hacedores relacionados con la música. El invitado de Distinto tiempo actualiza pormenores de la industria, el negocio.

Como productor ejecutivo, ex Director Nacional de Ventas en Warner Latino, fundó De la Nuca y DLN distribución. Gustavo Fernández habla desde su enorme experiencia acerca del mercado latino en los Estados Unidos, diferenciando etapas.

“Hoy es el mejor momento para un artista independiente, puede convertirse en su propia disquera, aunque no esté acostumbrado a invertir en todo lo necesario debe apuntar a encontrar su nicho, su público y aprovechar la oportunidad”, afirma.

Playlist: Don’t Worry, Be Happy, Bob Marley Mil horas, Los Abuelos de la Nada Beatle, Ataque 77 Little Lies, Fleetwood Mac Miles, Botafogo Una canción diferente, Celeste Carballo y Juanse Under Pressure, David Bowie & Queen Alabanza, Gondwana Luz de día, Enanitos Verdes The Boys of Summer, Don Henley Torn, Natalie Imbrugna Sister Golden Hair, America El Sueño del Jinete, Skay Beilinson Holding Back The Years, Simply Red