El Municipio realiza una convocatoria urgente para el programa Familias Solidarias

La Municipalidad de San Martín de los Andes realizó una convocatoria del programa Familias Solidarias -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social- para atender situaciones de niños, niñas y adolescentes sobre los cuales se ha dictado una medida de protección excepcional.

Esta instancia hace que los menores sean separados temporalmente de su grupo familiar de origen por encontrarse en riesgo físico, psicológico o relacional probado o con una alta probabilidad de que puedan sufrirlo.

Puede participar del programa toda persona mayor de edad, responsable y con intención de ayudar a niños, niñas y adolescentes que actualmente no pueden ser cuidados por sus padres. Aunque no hay requisitos respecto del estado civil de los candidatos, es imprescindible no poseer antecedentes ni estar inscriptos en el Registro Único de Adoptantes.

En este sentido, el marco legal que regula la tarea que se desarrolla, se encuentra dispuesto por la Ley Provincial N° 2302 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con la Ley Nacional N° 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y/o adolescentes, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.

A los interesados presentarse desde el día 17 al 27 de octubre en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Fosbery y Drury.

Así lo detalló la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Natalia Vita.