“El municipio no cuenta con ningún tipo de ayuda de la provincia”

Así lo manifestó a Nacional Tartagal la Secretaria de Finanzas del municipio de Santa Victoria Este Julieta Cataldo. La funcionaria señaló que es muy triste reconocer que el municipio no cuenta con recursos y no tiene ningún tipo de ayuda de la provincia. “Ya vamos casi un mes de la asunción del intendente Rogelio Nerón y no se tuvo contacto con el gobernador Sáenz”– Señaló la funcionaria, a la vez que considera esta situación como falta de interés por parte de los funcionarios provinciales.